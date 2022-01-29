banner762
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
18 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
25 0
 
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
21 0
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
804 0
Seçim bitti, kavga bitmedi
Seçim bitti, kavga bitmedi
24 0
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
40 0
111 0
banner661

Turkcell’liler 2022’ye şanslı başladı

banner476

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gerçekleştirdiği kampanyasında kazananlar cihazlarını teslim aldı

banner714
Turkcell’liler 2022’ye şanslı başladı
 
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yıla özel gerçekleştirdiği cihaz kampanyasında çekilişi kazananlara hediyelerini teslim etti.
Kampanya kapsamında, 1 adet iPhone 13 Pro 128GB, 1 adet Xiaomi HUTT W66 Cam Silme Robotu, 1 adet Apple Watch Series 6- 44mm akıllı saat, 1 adet Xiaomi Roidmi Eve Plus akıllı robot, 1 adet 5 CD Versiyon Playstation, 1 adet Apple AirPods Pro kulaklık olmak üzere adet cihaz sahiplerini buldu.


Kuzey Kıbrıs Turkcell geçtiğimiz ay, yeni yıla özel hazırlayarak 7 Ocak tarihinde çekilişini gerçekleştirdiği kampanyasının kazananlarına cihazlarını teslim etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu kampanya kapsamında 6 farklı cihaz çekilişle sahiplerini buldu.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden üstün cihazlarla düzenlenen kampanya kapsamında; 1 adet iPhone 13 Pro 128GB, 1 adet Xiaomi HUTT W66 Cam Silme Robotu, 1 adet Apple Watch Series 6- 44mm, 1 adet Xiaomi Roidmi Eve Plus, 1 adet Playstation 5 CD Versiyon, 1 adet Apple AirPods Pro talihlilere teslim edildi.


Hediyeyi kazanan talihli kişiler, böylesi özel kampanyadan son teknoloji cihazlar kazanmış olmanın mutluluk verici olduğunu söylediler. Turkcell’e teşekkür eden şanslı isimler böylesi kampanyaların kendilerini özel hissettirdiğini vurgulayarak 2022 yılına şanslı girdiklerinin de altını çizdiler.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.