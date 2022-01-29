Arazi canavarı Ford Bronco Raptor

Uzun süredir merakla beklenen arazi canavarı Bronco Raptor'un örtüsü sonunda kaldırıldı



Ford yeni Bronco ile birlikte ana üssü olan ABD'deki satışlarını artırmış durumda. Bronco'nun gördüğü bu ilgiden yararlanmak isteyen üretici, bir süredir aracın yeni türevleri üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, bizim de uzun süredir merakla beklediğimiz arazi canavarı Bronco Raptor'un örtüsü kaldırıldı.

Ford CEO'su Jim Farley "Bronco ve Raptor markalarına duyduğumuz tutkumuzun vücut bulmuş hali" olarak tanımlıyor yeni modeli. Modelin sadece özel bir kesme hitap ettiğinin altını çizen Farley, sadece Ford'un böyle bir model üretme "cesareti" olduğunu da ifade etmiş.

Yöneticinin bu fikirlerine karşı çıkmak mümkün değil zira Bronco Raptor, hitap edeceği kitlenin isteklerine göre şekillenmiş. Örneğin modelin kaputunun altında 400 bg güç üretebilen 3.0 litrelik çift turbolu EcoBoost V6 bulunuyor. Mavi Oval şimdilik motorun net çıkış gücünü açıklamış değil çünkü Bronco Raptor'un "kendisine özel" bir motora sahip olacağının altını çiziyor. Yani bahsi geçen ünite direkt olarak Explorer ST'nin içerisinden alınmayacak.

Bronco Raptor'un sadece 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satılacağı da netleşti. Fakat kullanıcılar, özellikle arazide, direksiyon üzerindeki kulakçıkları kullanarak vitesi istediği gibi ayarlayabilecek. Dana marka akslara bağlı geniş şaftlar ile gücünü dört tekerine birden iletecek olan Bronco Raptor, Baja isimli özel arazi modunu da standart olarak sunacak. Yani evet, gerçekten spesifik bir kitleye hitap edecek bu arazi canavarı.

Fazladan güç ve yeni şanzıman seçeneklerini not ettikten sonra bu modeli özel kılan bir diğer detayı olan süspansiyonlarına gelelim. Süspansiyon sistemini direkt olarak Ultra4 Racing serisindeki modellerden alan Bronco Raptor, Ford'un High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) adını verdiği sistemi kullanacak. Bu sistem Fox yarı aktif yaylar ile karşımıza çıkıyor. Yani model, kendi pozisyonu ve yol şartlarına göre süspansiyon sertliğini ayarlayabiliyor.

İlk casus fotoğraflardan beri yerden yükseldiğini görebildiğimiz model, 37 inç büyüklüğe sahip BFGoodrich marka lastikleri ile dudak uçuklatacak. Fabrika çıkışlı en büyük lastik olarak nitelendirilen bu lastikler, yeni süspansiyon sistemi ile birlikte her türlü araziye cevap verebilecek. Standart Bronco'dan tam 24 cm kadar daha geniş olan model, dış tasarımında agresifliği yansıtacak.

Ford henüz Bronco Raptor'un üretim ve satış bilgilerine girmek istemiyor. Öte yandan Amerikalı meslektaşlarımız aracın fiyatının en az 75.000 dolar olacağı ve siparişlerin Mart ayında açılacağı görüşünde