TÜK'ten 10 ayda 11'inci borç

Maliye Bakanlığı tarafından Toprak Ürünleri Kurumu için yeni bir hazine bonosu ihracı gerçekleştirildi. TÜK'ün 10 aylık dilimde aldığı borç sayısı 11'inci yükseldi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), "İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu" yoluyla Maliye Bakanlığı üzerinden yeniden borçlanma yoluna gitti.

Merkez Bankası aracılığıyla 11 Ekim'de gerçekleştirilen hazine bonosu ihracı 1 milyon 13 bin 561,64 ABD Doları (28 milyon 34 bin 810 TL) olarak gerçekleşti.

90 gün vadeli ve yüzde 5.50 faizli borç, aynı şartlarda Maliye'ye geri ödenecek.

TÜK'ün söz konusu tutarı, kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı belirtildi.

Borçlanmayla kurumun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

“İkrazen” borçlanma “Maliye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, söz konusu kurumların borçlandırılması suretiyle çıkarılan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri” olarak tanımlanıyor. "Hatır senedi" olarak da adlandırılıyor.

TÜK'ÜN 10 AYDA 11'İNCİ BORÇLANMASI

TÜK, son ihraçla birlikte, 2023 yılının 10 aylık diliminde 11'inci kez borçlandı.

Önceki borçlanmalar şöyle:

