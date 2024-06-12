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Tozlu hava bugünden itibaren pazar güne kadar etkili olacak

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Tozlu hava bugünden itibaren pazar güne kadar etkili olacak
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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren pazar gününe kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediği belirtildi.
Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
 
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