Töre “Yerli üretim ve yerli sanayiye sahip çıkılması gerek”



Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, sanayiye ve yerli üretime sarılarak, çok laf değil, çok iş yapılması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin ilanından sonra ciddi zaman geçtiğini, 1974 öncesinde parmakla sayılan sanayicilerin bugün 800 civarında olduğunu ifade eden Töre, bunun ciddi bir rakam olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından yürütülen çalışmalarda tamamlanan “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” raporunun tanıtım ve sunum etkinliğinde yaptığı konuşmada, sanayiyi ayakta tutmak için ciddi kararlar üretilmesi gerektiğine dikkat çekerek, KTSO ile bu konuda detaylı çalışılması gerektiğini söyledi.

İthalata dayalı bir ekonomisi olan ülkenin kalkınamayacağına işaret eden Zorlu Töre, yerli üretim ve yerli sanayiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

“Dünyada olanları ülkede yapmıyoruz, sanayiye yeteri kadar destek vermiyoruz. KTSO raporlarına ciddi bir şekilde bakılması lazım. Bu konuda ciddi radikal kararlar alınması gerek” diyen Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemdeki icraatlarına değinerek, örnekler verdi.

“KKTC’DE HER FABRİKA BİR KALEDİR, BU FABRİKALARI ÇÖKERTMEMEK LAZIM”

“KKTC’de her fabrika bir kaledir, bu fabrikaları çökertmemek lazım” diyen Zorlu Töre, kaliteyi arttırıp, girdi fiyatlarını düşürmek gerektiğini vurguladı.

İthal ürünlerin, yerli ürünleri ve yerli yatırımı yok etmesine izin vermemek gerektiğine işaret eden Töre, bu konuda yapılan ve yapılması gereken çalışmalara değindi.

Anavatan Türkiye, Avrupa, Amerika ve Rusya gibi ülkelerde bu konuda ne yapılıyorsa, yerli, üretim nasıl korunuyorsa ülkede de onların yapılması gerektiğini ifade eden Zorlu Töre, ithalat ve ihracat arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Töre, bunun nedenlerinin tespit edilerek, önüne geçilmesinin önemine işaret etti.

