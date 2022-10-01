Erhürman: "Kıbrıs Türk insanı iddiaların aksine girişimcidir"

2020-2021 rakamlarına bakıldığında sanayi yatırımlarında kimsenin açıklayamayacağı inanılmaz bir artış görüldüğünü kaydeden Erhürman, “Çok gururla şunu söyleyebilirim ki Kıbrıs Türk insanı iddiaların çok aksine müteşebbistir, girişimcidir” dedi



Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da etkinlikte yaptığı konuşmada, üretimin ne kadar keyfi varsa, insanlar için kendi ülkesinde üretileni kullanmanın o kadar keyifli bir şey olduğunu veriler üzerinden anlatmak gerektiğini ifade ederek, ülkeye gelen turistlere yerli ürünlerin ulaşmasının muhakkak suretle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sanayici için daha önce de kullanılan “sihirbaz” tabirinin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın raporuyla da ortaya konulduğuna işaret eden Erhürman, 2020-2021 rakamlarına bakıldığında sanayi yatırımlarında kimsenin açıklayamayacağı inanılmaz bir artış görüldüğünü kaydetti.

Erhürman, “Çok gururla şunu söyleyebilirim ki Kıbrıs Türk insanı iddiaların çok aksine müteşebbistir, girişimcidir” dedi.

Erhürman, KTSO’nun yaptığı çalışmanın önemine işaret ederek, çalışmaya emek veren herkese teşekkür etti.

Ülkede yılardır yönetim bilimi açısından mümkün olmayan bir şeyden bahsedildiğini ve veri olmadan yönetmeye çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade eden Erhürman, yapılan çalışmayla en azından veri ihtiyacının bir kısmının tamamlandığını ve önemli bir adım atıldığını kaydetti.

2018 yılında 4’lü hükümet döneminde nüfus sayımı ve input-output çalışmasının yapılamadığını, eğer bu yapılabilseydi çıkacak verilerin son derece önemli olduğunu belirten Erhürman, “Eğer bu yapılabilseydi, şimdi doğru sektörlere doğru teşviklerin yapılıp yapılamadığının daha net görebilecektik” dedi.

Tufan Erhürman, bu çalışmada görülmesi gereken alt kırılımlardan birinin bu kadar istihdamın yüzde kaçının yerli olduğunu, düz işçi, usta ve usta başı karşılaştırmalarındaki farkın hangi yüzdeliklere gittiğini ve açmazların bilinmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Usta, usta başı konumuna gelen ve elinde AB kimliği bulunan insanların Güney'e, hatta Avrupa’ya gitmeye başladıklarına işaret eden Erhürman, dolayısıyla 3 sene önce ara eleman yetiştirilmesini konuşurken, şimdi sadece ara eleman yetiştirmenin yetmeyeceğini, ara eleman yetiştirilirse Güney'e ihraç edilebilecek bir noktaya gelindiğini, bütün bunların rakamlar ve politikalar üzerinden konuşulması gerektiğini vurguladı.

Bunun önemli bir yapısal sorun olmaya doğru gittiğine işaret eden Erhürman, Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden birine sahip olunması nedeniyle sıkıntı yaşandığını, hammaddenin pahalıya geldiğini, bütün bunların çözümü için bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"MÜTEŞEBBİSİ DESTEKLEMEK İÇİN PLANLAMA İHTİYACI VAR, NASIL DESTEKLEYECEĞİMİZİ BİLMEK LAZIM"

“Ülkede ya planlarız, ya da bu işi yapamayız. Müteşebbis var ama müteşebbisi desteklemek için planlama ihtiyacı var, nasıl destekleyeceğimizi bilmek lazım” diyen Erhürman, süt ürünleri konusuna değinerek, ihracat yapmanın önemli olduğunu ama "otellerde ne kadar tükettik" sorusunun cevabının üretilmediğini kaydetti.

Bu veriye ulaşmadan bu işin konuşulamayacağını ifade eden Erhürman, ihracatın tabiri caizse bir türünün de içerde turizm sektörü aracılığıyla tüketilecekler olduğunu, turizme verilecek teşviki sanayideki kullanıma bağlamak gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ne ürettiğimizi ve ne kadarını sattığımızı bilmemiz lazım” dedi.

Erhürman, doğru alanlarda kaliteli yatırımlar yapmak gerektiğini de vurgulayarak, ülkedeki harnup ve babutsa üretiminden örnekler vererek, hâlâ kullanılmayan alanlar bulunduğunu söyledi.

Hammadde olarak harnup ihraç edildiğini, ancak harnupun işlenmesinin söz konusu olmadığını aktaran Erhürman, aslında değerli aşamalarının onlar olduğunu, hammaddeyi satmak suretiyle, çok ciddi bir milli gelirden vazgeçildiğini belirtti.

