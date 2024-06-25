banner913
banner932
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
25 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
 
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
27 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
55 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
56 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
23 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
26 0
banner1032

Töre, Emekli Polisler Derneğini kabul etti

banner1020

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birol Atasü başkanlığındaki Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti.

banner974
Töre, Emekli Polisler Derneğini kabul etti
banner971
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, polislik mesleğinin çok önemli kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, geçmişten bugüne polis teşkilatında bir çok değerli ismin görev aldığını belirtti.

Töre, polisin yasalarının düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının temini konusunda üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirerek, polis teşkilatında insan, vatan ve millet sevgisinin ön planda olduğunu kaydetti.

Polise önemli görevler düştüğüne değinen Töre, polis teşkilatına vatandaşların büyük bir güven duyduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan trafik kazalarına da dikkati çeken Töre, bir hafta içerisinde trafikte iki can kaybı daha yaşandığını anımsattı.

Trafik kazalarının birinci derece nedenleri arasında sürat ve alkollü araç kullanmak geldiğine değinen Töre,  Meclis komitesinde trafik cezalarını düzenleyen bir tasarının da görüşüldüğünü ifade etti.

Töre, Dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.