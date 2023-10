Tekin Arhun'dan trafik kazaları için toplumsal seferberlik çağrısı

Tekin Arhun bugün Girne’de yaşanan ve tanık olduğu ölümlü kaza sonrası toplumsal seferberlik çağrısı yaptı

Girne’de bugün sabah saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası anında olay yerinden geçen Tekin Arhun isyan etti. Ölümlü trafik kazalarının her geçen gün arttığını ve bu konunun artık toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade eden Tekin Arhun, tüm topluma seferberlik çağrısı yaptı.

Tekin Arhun; 2022 yılında 24 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 2023 yılının daha ilk 10 ayında ise trafiğe verdiğimiz canların sayısının 39 olduğuna vurgu yaptı. Trafik kazalarının her geçen gün daha da arttığını belirten Arhun, geri gelmeyen canların ve çok ciddi maddi kayıpların olduğuna işaret ederek; bu kazaların ardında yatan asıl sebeplerin araştırılarak acil tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Capital Group iştiraklerinden vergi şampiyonu Capital Sigorta’nın verilerine göre 2022 yılında motorlu araçlar için toplam 18 milyon 95 bin TL hasar ödemesi yatığını, bu rakamın 2023 yılının ilk 10 ayında yaklaşık %300 artarak 51 milyon 404 bin TL hasar ödemesi yaptığını açıklayarak sadece bu rakamlara bakarak bile durumun ne kadar vahim ve artık ertelenemeyecek kadar büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Trafikte daha fazla can kaybı olmaması, acıların yaşanmaması ve ocakların sönmemesi için sigortacılık sektörü lideri ayrıca sektör vergi şampiyonu ve bir işadamı olarak gereken katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirten Tekin Arhun, gerek sürücülerin eğitimi, gerek yolların iyileştirilmesi, gerekse yolların aydınlatılması konusunda tüm işadamlarının dayanışma içinde olacağına olan inancını vurguladı. Tekin Arhun, İlgili tüm kurumların trafik kazalarını öncelik haline getirerek ivedilikle bu konuyu gündemlerine almaları ve süratle çözüm üretmeleri gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.