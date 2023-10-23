Tozlu hava üç gün boyunca etkili olacak

Orta Doğu’dan taşınan tozlu havanın bugün öğlenden itibaren çarşamba gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi yazılı açıklama yaparak, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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