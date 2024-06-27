TBMM ve Meclis heyetleri ortak toplantında bir araya geldi

Özer: “İnşallah KKTC çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam eder” Atun: “Büyük fedakarlık ve mücadelelerle kurulan bu genç devletin kalkınması için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışıyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi çalışma toplantısında bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan toplantıda ilk sözü TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer aldı.

-Özer

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, KKTC’nin yer aldığı “bir millet üç devlet” şiarına da işaret eden Özer, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti devletinden ayırmadığımız, kederini keder, sevincini sevinç olarak gördüğümüz bir ülkemizdir” dedi.

Özer, ÖSYM Başkanlığı, Rektörlük ve Milli Eğitim Bakanlığı dönemlerinde de KKTC’ye destek veren birçok projenin hayata geçirildiğini anımsattı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının her platformunda dillendirildiğini, KKTC’nin daha iyi noktaya gelmesi için ülkeye her türlü desteğin verildiğini belirten Özer, ilişkilerin güçlenmesi, sürdürülebilir olması için sadece bakanlıklar değil komiteler düzeyindeki iş birliklerinin de önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, alt yapıda, özellikle de savunma sanayide önemli dönüşümler yaşadığını belirten Mahmut Özer, bölgede değil dünyada lider ülke konumuna geldiklerini ifade etti.

Mahmut Özer, Cumhur İttifakı tarafından ortaya konan “Türkiye Yüzyılı Vizyonu”nun KKTC’yi de kapsayacak şekilde sürmesini, iki ülke arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin ve istişarenin daha iyi noktalara taşınmasını temenni etti.

20 Temmuz’un bu yılki kutlamalarına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bakanların, parti liderlerinin de katılacağını belirten Mahmut Özer, “Bu destansı mücadelenin 50’nci yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. İnşallah bu haklı dava artık bir mağduriyetin eşiğinden döner, KKTC her alandaki gelişimi sürekli sınırlanan değil, tüm devletler tarafından tanınan çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam eder” dedi.

-Atun

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ise konuşmasında TBMM’den gelen heyeti KKTC’de ağırlamaktan mutluluk ve şeref duyduklarını belirterek, “Kıbrıs sizlerin de vatanıdır, ata toprağıdır” dedi.

Atun, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kopmaz bağlara sahip iki devlet olduğunu kaydederek “Kıbrıs Türkünün Anavatanı her zaman Türkiye olmuştur. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının kalkınması, sosyal hayatının daha üst seviyeye gelmesi ve güvenliği için her şeyi yapmıştır, yapmaktadır…Bu da genç devletimize büyük bir onur ve gurur vermektedir” diye konuştu.

Bu yıl 20 Temmuz’un 50’nci KKTC’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Atun, “Büyük fedakarlık ve mücadelelerle kurulan bu genç devletin ekonomik, sosyal, kültürel yönden kalkındırılması için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışıyor, önemli uğraşlar veriyoruz” diye konuştu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi olarak üzerinde çalıştıkları yasalar olduğuna değinen Atun, önümüzdeki dönemde de TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile bir araya gelip ortak görev alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

İki devletin komitelerinin istişare içinde olmasının çok değerli olduğunu da ifade eden Atun, her yıl Türkiye ile KKTC arasında devletler düzeyinde imzalanan anlaşmaların Cumhuriyet Meclisi’nin Hukuk Komitesi tarafından ele alındığını anımsattı.

KKTC’nin iktisadi olarak kalkınmasının önemine de değinen Atun, “İktisadi kalkınmayla birlikte elbette entelektüel gelişim de büyük önem arz ediyor. Gençlerin değerler bilinciyle yetişmesi son derece önemli. Ekonomik güç, refah tek başına yeterli değil…” dedi.

Özer’in Eğitim Bakanlığı döneminde hayata geçen projelerin KKTC’deki gençlerin eğitimine önemli katkı koyduğunu söyleyen Sunat Atun “KKTC’nin gelişimine ne kadar önem verdiğinizi bu buluşmamızda bir kez daha gördüm. Bu da beni mutlu etti….” diye konuştu.

