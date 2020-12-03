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Tatar’dan bayrak eleştirisine Denktaş’lı yanıt

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"Cumhurbaşkanlığı'nda bayraklar kaldırıldı" iddialarına Tatar tepki gösterdi

Tatar’dan bayrak eleştirisine Denktaş’lı yanıt

 
"Cumhurbaşkanlığı'nda bayraklar kaldırıldı" iddiaları sağ cenahı öfkelendirdi.
 Twitter'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Lute ile görüşmesinde bayrak olmadığı için eleştiriler geldi. 
Tatar'a yapılan yorumların bazıları şöyle: 
- Hiç size yakışmadı CB Sn. Tatar. Akıncı'yı yabancı heyetle görüşürken KKTC Bayrağını odadan kaldırdığı için eleştirdik. BM temsilcisi ile görüşürken sizi de Akıncı izinde görmek, beni çok üzdü. Egemen devlet diye yola çıkan; KKTC Bayrağını şerefle o odada bulundurmalı idi.( Mustafa Özbey ) 
- Sayın Tatar büyük yanlış yaptı. Akıncı'yı oportünist tavrı, bayraktan utanması nedeniyle eleştirmiştik. Tatar da eleştirmişti. Şimdi bayrağı onun depoya kaldırtması çok büyük bir utanç. Büyük yanlış ( Yusuf Kanlı ) 

TATAR’DAN YANIT
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanlığı'nda bayraklar kaldırıldı" iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu yalanı nasıl uyduruyorsunuz, ne hakla ? Bayraklar benim makamımda bu odada her zaman olduğu yerde" ifadelerini kullandı
Tatar, Denktaş'ın da benzer uygulamaları olduğu gazete küpürlerini paylaştı.
Öte yandan Mustafa Akıncı'nın İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Cumhurbaşkanlığı'nda bayrak mevzuatına aykırı davranıldığı iddiasında bulundu.
Bizden'in "KKTC tarihinde ilk kez KKTC Cumhurbaşkanı'nın Makam Odası'nda KKTC Bayrağı yer almıyor. Çalışma masasının sol arkasında 4 dönem Cumhurbaşkanlığı Forsu yanında yer alan KKTC bayrağı odadan çıkarılmış. 9 Mart 1984 tarihli yasada yeri tarif edilen Cumhurbaşkanlığı Forsu ise yasaya aykırı şekilde fotoğraf fonu olarak kabul malzemesine dönüştürülmüş" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
 
 
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