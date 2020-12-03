Taraflar arasında fikir ayrılığı çok

Cumhurbaşkanı Tatar ile üç saat, Rum liderAnastasiadis’le de bir buçuk saat görüşme yapan BM diplomatı Lute’nun not defteri çok sayıda fikir ayrılığıyla doldu. Anastasiadis’in müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu dile getirmesine karşın Tatar bu konuda olumsuz düşündü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı JaneHollLute önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında temaslarını tamamladı.Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı JaneHollLute’un önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelere geniş yer verirken, Lute’un taraflar arasındaki “görüş ayrılıklarını” tespit ettiği yorumunda bulundular.Gazete: “Lute BM Genel Sekreterini Bilgilendirmeden Önce Beşiyle De Görüşecek – Resmin Tamamını Verecek – Görüş Ayrılıklarını Kaydetti” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’un önceki günkü temasları sonrasında not defterinin “çok sayıda fikir ayrılığıyla dolduğu” iddiasında bulundu.Anastasiadis’in müzakerelere CransMontana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu dile getirmesine karşın Tatar’ın, bu konuda olumsuz düşündüğünü vurgulayan gazete, Lute’un liderlerle temasları sonrasında net bir fikir elde etmesinin, Ankara ziyareti sonrasında mümkün göründüğü yorumunda bulundu.Gazete, Anastaiadis-Lute görüşmesinin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ve Anastasiadis’in, “gayrı resmi konferansa koşulsuz şartsız katılmaya hazır olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkacak herhangi bir şeyi müzakere etmeyeceğini ilettiğini” yazdı.Görüşme sonrasında açıklamada bulunun Rum Hükümet Sözcüsü KiriakosKusios, Anastasiadis’in görüşmede Lute’a, BM Genel Sekreterinin, bir gayrı resmi konferans davetine katılmaya ve müzakerelere CransMontana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı.Kusios, Lute’un tüm müdahil taraflarla temaslarını sürdüreceğini ve ardından BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ifade etti.