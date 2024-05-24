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Tatar'ın ilk durağı Avustralya Savaş Anıtı'ydı

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Avustralya’da temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya Savaş Anıtı'na çelenk koydu

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Tatar'ın ilk durağı Avustralya Savaş Anıtı'ydı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya göçünün 80’inci yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya’da temaslarına başladı. 
Tatar, başkent Canberra’da Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Gezer ile toplantı yaptı; şeref defterini imzaladı.
 Tatar ardından, Canberra’da bulunan Avustralya Savaş Anıtı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer eşlik etti.
 
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