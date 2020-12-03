“Günsel’in yatırımları örnek ve teşvik edici”

Cumhurbaşkanı Tatar,YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’inbu ülkenin geleceğine inanarak yaptığı yatırımların diğer yatırımcılar için de örnek ve teşvik edici olduğunun altını çizdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada bugün açılışını gerçekleştireceği Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ülkeye kazandırılması nedeniyle Girne Üniversitesi yetkililerini kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yakın Doğu Ailesi’nin cesareti ve ülkeye yatırımları her zaman takdir ettiğimiz bir konudur. Bu açıdan sizleri ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i tebrik ediyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Suat Günsel’in, bu ülkenin geleceğine inanarak yaptığı yatırımların diğer yatırımcılar için de örnek ve teşvik edici olduğunun altını çizerek KKTC’nin gelişimine yönelik yapılan bütün yatırımlardan duyduğu mutluluğu ifade etti.Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ülkeye kazandırılmasının KKTC’ye olan inancın bir simgesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Üniversitesi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.