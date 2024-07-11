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Su dağıtım şebekesindeki arıza giderildi

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Su dağıtım şebekesindeki arıza giderildi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kırklar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Türkmenköy, Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü ve Güvercinlik bölgelerine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye su temin projesi kapsamında güney hatlarını besleyen içme suyu sistemindeki Fiber Optik Kablo kopmasından dolayı oluşan hasarın giderildiği ve bölgelere su verilmeye başlandığı kaydedildi.
 
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