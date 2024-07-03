banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
31 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
27 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
36 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
52 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
35 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
33 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
53 0
banner1032

Son kararı Guterres verecek

banner1020

BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Holguin’in, Guterres’e sunacağı raporun, Kıbrıs sorununda gösterilen çabaların geleceği ve Guterres’in atılacak adımlarla ilgili kararı açısından önem taşıdığına işaret edildi

banner974
Son kararı Guterres verecek
banner971
Kıbrıs sorununda atılacak adımlarla ilgili kararı, kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in sunacağı raporun ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres’in vereceği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Bir Sonraki Durak: Holguin’in Raporu ve BM Genel Kurulu” başlıklı haberinde, Holguin’in geçen hafta Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis ve önceki gün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğünü kaydederek, Holguin-Tatar görüşmesinin ardından Tatar’ın, mevcut aşamada ortak zemin bulunmadığının net şekilde ortaya konduğunu açıkladığını yazdı.
Gazete, Holguin’in raporunu 10 Temmuz’da sunacağını kaydederken, elde ettiği bilgilere dayanarak Guterres’inHolguin’den raporu aldıktan sonra bizzat, Kıbrıs halkını bilgilendireceğini belirtti.
Haberde, Holguin’inGuterres’e sunacağı raporun, Kıbrıs sorununda gösterilen çabaların geleceği ve Guterres’in atılacak adımlarla ilgili kararı açısından önem taşıdığına işaret edildi.
Gazete, Hükümet Sözcüsü KonstandinosLetimbiotis’in önceki gün, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ColinStewart ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Holguin’in görev ve yetkilerinin bizzat Guterres tarafından tebliğ edildiğini anımsatarak, uzlaşı çerçevesinin değişmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre Letimbiotis, siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü olan uzlaşı çerçevesine ezeli bağlılık içinde olduklarını ve bu çerçevenin, Kıbrıslı Türk ile Rum yurttaşların endişelerine yanıt verebileceğini kaydetti.
Türkiye’nin, Holguin’in görev süresinin 6 ay olduğunda ve bir hafta içinde sona ereceğinde ısrarcı olduğunu belirten gazete, Türkiye Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın KKTC’deki temasları sırasında, Holguin’in görev süresinin sonunda, mevcut durumla ilgili objektif bir değerlendirme yapacağını ve bu değerlendirmeyi samimi şekilde raporuna yansıtacağını umduğunu söylediğini yazdı.
Gazete, diplomatik çabaların, Eylül ayında New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu toplantısına odaklandığını ve bu çerçevede, üçlü ya da beşli görüşme yapılması olasılığının açık olduğunu ileri sürdü.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.