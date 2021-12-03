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“Şoför okullarımız bir paket makarna bile alamıyor”

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Şoför okulları, sorunlarının çözülmesi için hükümete 2 gün süre tanıdı ve sistemde değişiklik yapılmadığı takdirde pazartesi günü Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapacaklarını ve araçlarının anahtarlarını Bakanlığa teslim edeceklerini açıkladı

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“Şoför okullarımız bir paket makarna bile alamıyor”
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Şoför okulları, sorunlarının çözülmesi için hükümete 2 gün süre tanıdı ve sistemde değişiklik yapılmadığı takdirde pazartesi günü Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapacaklarını ve araçlarının anahtarlarını Bakanlığa teslim edeceklerini açıkladı
 
 
 
Bağımsız Şoför Okulları Birliği, şoför okulları sınavları için yürürlüğe konulan manuel randevu sisteminin durdurulup, çevrim için sisteme geçilmesi için Lefkoşa Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği önünde “uyarı eylemi” yaptı.
Birlik, sorunlarının çözülmesi için 2 gün süre tanıdıklarını belirterek, sistemde bir değişiklik yapılmadığı takdirde pazartesi günü Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapacaklarını ve araçlarının anahtarlarını Bakanlık’a teslim edeceklerini duyurdu.
Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, eylemde yaptığı konuşmada, tüm bu yaşananların sorumlusunun Trafik Dairesi yetkilileri olduğunu savunarak, 4 ay pandemiden dolayı, 2 ay da tüzüklerden kaynakları sorunlardan dolayı kapalı kaldıklarını söyledi ve “Bazı şoför okullarımız bir paket makarna bile alamıyor” dedi.
Tilki, manuel sistemle birlikte hangi öğrencinin ne şekilde sınava gireceğine Trafik Dairesi’nin karar vereceğini, bu şekilde küçük şoför okullarının mağdur olacağını öne sürdü ve bu durumu “adaletsizlik” olarak nitelendirdi.
 
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