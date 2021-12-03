“Maaşlar yüzde 70 eridi”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, maaşların yüzde 60-70 oranında eridiğini, döviz borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini kaydetti

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, maaşların yüzde 60-70 oranında eridiğini, döviz borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini kaydettiKıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Maliye Bakanlığı önünde “Öğretmenlerin hazırlık ödenekleri ve ülkedeki enflasyonun yarattığı yıkım” başlıklı basın açıklaması yaptı.Sendika yetkilileri basın açıklamasının ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, öğretmenlerin hazırlık ödeneği konusunda hazırlanan mektubu Bakan Oğuz’a iletti.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Oğuz’un, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 11 Ocak’ta ödeneceği taahhüdünde bulunduğunu söyledi.Elcil görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle maaşların yüzde 60-70 oranında eridiğini, döviz borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini kaydetti.Maaşların ödenmesi konusunun her ay başı gündem olduğu eleştirisinde bulunan Elcil, benzin kuyrukları, süpermarket raflarının boş olduğuna değindi. Bir pastörize sütün 11 TL olduğunu ifade eden Elcil, “Bunlar bizim hak etmediğimiz gelişmelerdir” dedi. Elcil, vatandaşın geçinemediğini dile getirdi.Öğretmenler Yasası çerçevesinde öğretmenin bir hazırlık ödeneği olduğunu belirten Elcil, 2020-2021 bütçesinde bu paranın ayrıldığını ancak başka harcamalarda kullanıldığını ileri sürdü.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, yasalar vatandaşa karşı uygulanırken, devletin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığını öne sürdü.Eylül ayı başında ödenmesi gereken hazırlık ödeneğinin aralık ayına gelinmesine rağmen hala ödenmediğini dile getiren Elmalı, aralık ayında ödenmesi gereken 13’üncü maaşların ise ocakta ödeneceğinin rahatlıkla söylendiğini belirtti.