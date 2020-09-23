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Siber’den zatürre ve grip aşısı konusunda bilgilendirme

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Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından pandemi döneminde zatürre aşısı ve grip aşısı ile ilgili çok sorulan soruları cevapladı. Grip aşısı ve zatürre aşısı ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber, zatürre aşısı ve türleri hakkında sorulan soruları cevapladı. Grip aşısının ne zaman yapılacağını ve zatürre aşısı ile farkını anlattı.

Siber’den zatürre ve grip aşısı konusunda bilgilendirme
 
 
 İşte Dr.Siber’in açıklaması…
Bugünlerde bizlere en çok sorulan sorular:
1- Zatürre aşısı yaptırmalı mıyım?
Yanıt: Eğer 65 yaşının üzerindeyseniz veya 65 yaşın altındaysanız ama aşılanmazı gerektiren kronik bir hastalığınız ( doktorunuzun tavsiyesi ile) varsa, aşı olmalısınız.
2- Hangi tür zatürre aşısı olmalıyım?
Yanıt: Daha önce hiç zatürre aşınız yoksa, önce (PCV-13) Prevenar 13 aşısını yaptırmalısınız. Bu aşı, zatürre yapan bakterinin 13 çeşidine karşı koruyucudur. Eğer, geçtiğimiz yıl bu aşıyı yaptırmışsanız, bu yıl (PCV 23) aşısını yaptırmanız gerekir.
3- Zatürre aşısı sadece bir kez mi yapılır?
Yanıt: Normalde, (PCV 13) aşısından 1 yıl sonra (PCV 23) aşısı yapılır. Ama yüksek risk grubundaysanız, ikinci aşınızın ne zaman yapılacağını doktorunuz tavsiye edecek.
4-Zatürre aşısı hangi ayda yapılmalı?
Yanıt: Mevsimi yoktur. Her zaman yapılabilir.
5- Zatürre aşısı, Covid 19’a karşı koruyucu mu?
Yanıt: Hayır. Pnömokok bakterilerine karşı koruyucudur. Ama Covid 19 enfeksiyonunda, ikincil olarak bakteriye bağlı zatürre de gelişebilir . O nedenle tavsiye edilmektedir.
6-Zatürre aşısı yaptırırsam, grip aşısına gerek var mı?
Yanıt: Evet. İki aşı tamamen farklıdır. Grip aşısı, grip virüsüne karşı bir aşıdır. Bir önceki yılda salgın yapan grip virüsüne göre hazırlanır. Grip aşıları her yıl yenilenir. Bu aşı sonbaharda yapılır. Sağlıklı günler dileğiyle”
 
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