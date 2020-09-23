Pandemi hastanesi Ekim’de bitecek

Başbakan Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin yapımının Ekim ayının ilk haftası tamamlanacağını bildirdi







Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi oto park alanının arkasında yer alan Acil Durum Hastanesi’nin inşası sürüyor. Hastane, 64 tek kişilik duşlu oda, 24 yoğun bakım, 12 acil servis gözlem yatağı ile toplamda 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tatar, COVİD-19 salgını sonrasında yaşanabilecek her türlü afetlerde de hizmet verebilecek Acil Durum Hastanesi’nin yapımının Ekim ayının ilk haftası tamamlanacağını ve KKTC sağlık sisteminin önemli bir ayağı olacağını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinin aksine, KKTC’de Covid-19 salgınının kontrol altında olduğunu vurgulayan Tatar, Sağlık Bilim Kurulları ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hükümetin gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini belirtti.

KKTC’de bu şekilde tam teşekküllü bir hastanenin kurulmasının aynı zamanda TC’nin dünyaya verdiği bir mesaj olduğunu ifade eden Tatar, inşaat çalışmaları sırasında bir işçinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi ve merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

Tatar, sağlığa büyük önem verdiklerini belirterek, bütçede olmamasına rağmen 6 ayda yaklaşık 100 milyon TL harcama yapıldığını söyledi.

Tatar, Pandemi Hastanesi inşaatı önünde canlı yayın yapan “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın” programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, pandemi hastanesinin büyük ihtiyaç olduğunu ve kısa bir sürede yapılması için Şehir Planlama Dairesine talimat verdiklerini ancak basit bir ev bile çizileceğinde ve onaylanacağında 3 aya ihtiyaç olduğunu, mimar ve mühendislerin hastanenin projesi için yarışmaya çıktığını ancak daha sonra bir takım sıkıntılar olduğunu bu nedenle gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Tatar, Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan pandemi hastanesi yapılmasını talep etmesinin ardından hastaneyle ilgili çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. Tatar, 1 Ekimde açılması planlanan hastanenin doğal afet acil durumlar ve Covid 19 bittikten sonra da kullanılabileceğini kaydetti. Tatar, 500 yataklı yeni hastanenin de yapılmaya başlandığını kaydetti.

