Savaş uçakları tedirgin etti

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında bugün “Talos 2021” kod adlı bir hava tatbikatı icra edilirken, bazı snır köylerinde korkulu anların yaşanmasına neden olduğu bildirildi.

Tatbikat çerçevesinde Fransız “Rafale” savaş uçaklarının 12:00-18.00 saatleri arasında uçuş gerçekleştirirken, tatbikatın iki ülke arasındaki savunma iş birliği programının hayata geçirilmesi çerçevesine dahil olduğu ve Rum Yönetimi’nin kara ve hava sahasında gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Tatbikat sırasında Fransız savaş ucaklarının sınır bölgesindeki bazı köylerin üzerinden uçması nedeniyle köylülerin tedirgin oldukları bize gelen bilgiler arasında.