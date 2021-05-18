Test sayısı artıyor, vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanırken, 58 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 20 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1
Girne - Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1
İskele - İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2
18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449
Toplam Vaka Sayısı: 6959
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 51
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1399
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 522
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5059
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