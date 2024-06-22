Saray'da istişare toplantısı

Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs konusuyla ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs konusuyla ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasının ardından Rum liderliğinin, “büyük oranda arttırdığı baskı, sindirme ve izolasyon siyaseti, kişileri de hedef alma noktasına gelen eylemleri” ele alındı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ilgili oda, ekonomik örgüt ve sektör temsilci de katıldı.

