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Şan: "Toplu taşıma, motosiklet ve bisiklet kullanımı yeniden canlanmalı"

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Şan: "Toplu taşıma, motosiklet ve bisiklet kullanımı yeniden canlanmalı"
Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkede toplu taşımanın, motosiklet ve bisiklet türlerinin geliştirilmesi, yaygın bir biçimde kullanılması ve bu yönde bir kültürün yeniden canlanması gerektiğini söyledi. 
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şan, İbrahim Önderoğlu başkanlığında Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu heyetini kabul etti.
Şan, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, beden sağlığı, yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın, motosiklet ve bisiklet türlerinin geliştirilmesi, yaygın bir biçimde kullanılması ve bu yönde bir kültürün yeniden canlanması gerektiğini belirtti.
Önderoğlu
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu da kurum hakkında Bakan Şan’a bilgi vererek, sektörün talep ve beklentilerini aktardı.
Ada ülkesi olan KKTC’de motosiklet kullanımının artırılmasının önemine dikkat çeken Önderoğlu, motosiklet kullanımının yaygınlaşmasının yakıt ve zaman tasarrufu, düşük hava kirliliği, park ve trafik sorununu minimuma indireceğini ve insan sağlığı ve bütçesine de katkı sağlayacağını söyledi.
 
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