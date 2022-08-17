Covid-19 bu hafta yine 2 can aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10-16 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde toplam 11.275 test yapılırken, 1015 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi ise vefat etti.

( 10-16 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 11.275

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1015

Kaybedilen Hasta: 2