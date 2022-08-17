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Covid-19 bu hafta yine 2 can aldı

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Covid-19 bu hafta yine 2 can aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10-16 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde toplam 11.275 test yapılırken, 1015 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi ise vefat etti. 
( 10-16 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle; 
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 11.275  
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1015      
Kaybedilen Hasta: 2
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