Covid-19 bu hafta yine 2 can aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10-16 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde toplam 11.275 test yapılırken, 1015 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi ise vefat etti.
( 10-16 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 11.275
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1015
Kaybedilen Hasta: 2
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