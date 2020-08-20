Poliklinikte randevu krizi

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Başhekim tarafından yayınlanan genelge ile, hasta randevu sayısının 20'yi geçmeyeceği açıklandı. Ancak bu karara Sağlık Bakanı Pilli karşı çıktı. Pilli, "Yapılan değişikliği basından öğrendim. Kesinlikle böyle bir şey olamaz" dedi



Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Başhekim tarafından yayınlanan genelge ile, hasta randevu sayısının 20'yi geçmeyeceği duyuruldu.

Covid 19 vaka sayılarının artmasıyla birlikte, devlet hastanesi covid dışındaki hastaların tedavisi ile ilgili işlemlere azaltma getirdi.

Başhekim tarafından yayınlanan genelge ile, hasta randevu sayısının 20'yi geçmeyeceği duyuruldu.

Yeni Poliklinik düzenlemeleri şöyle olacak:

Giriş ön kapıdan çıkış arka kapıdan olacak.

Randevusuz hasta bakılmayacak

Hasta sayıları halihazırda randevusu verilmiş hastalar mağdur bırakılmayacak şekilde kademeli azaltılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, halka daha iyi hizmet vermek amacıyla, kalabalık ve yığılmayı engellemek için bir dizi yeni tedbirler aldıklarını anlattı.

Halkın güvenliği açısından, çok fazla yığılmaya neden olmadan, hastaların daha kontrollü giriş yapabilmesi için böyle bir uygulamaya gidildiğini anlatan Özyılkan, hastane içinde Poliklinikte hastaları azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Poliklinikteki günlük hasta randevu sayısını düşürürken birçok doktordan görüş aldıklarını kaydeden Özyılkan, “Giriş-çıkışlar farklı yerden olsun, sıralı giriş çıkışlar olabilsin, normal servislerde refakatçilerin girişini azalttık, her alanda tedbirler aldık ki toplumsal sıkıntı yaşamayalım. Hastaların güvenliğini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla böyle bir uygulamaya gittik.” dedi.

Normal şartlarda her doktorun günlük 30 civarı randevusu olduğunu anlatan Özyılkan, bunun 20’ye düşürüldüğünü dile getirdi.

Özyılkan, “Bu sayılar bazen artıp azalabilir, bu doktorlarımız ekstra muayeneler de yapabiliyor. Servisteki hastasını görüyor, kurul işlerini yürütebiliyor. İş bu sayılarla bitmiyor. Amacımız halkımıza daha iyi hizmet verip, insanları huzurlu bir ortamda kalabalık ve yığılma olmadan tedavi edip şifa sunmaktır.”

BAKAN PİLLİ'DEN TEPKİ

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerindeki günlük hasta randevu sayısının 30’dan 20’ye düşürülmesi ve randevuların saatine ilişkin yapılan değişikliği basından öğrendiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, sert bir dille buna karşı çıktığını açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerindeki kalabalık ve yığılmayı önlemek maksadıyla alınan yeni Covid-19 tedbirlerini eleştiren Pilli, Hastane Başhekimine de eleştiride bulundu.

“Kesinlikle böyle bir şey olamaz” diyen Pilli, Başhekimliğin yayılmadığı genelgenin Sağlık Bakanlığıyla bir ilgisi olmadığını, bunu basından öğrendiklerini kaydetti.

Randevuların da 09-13 saatleri arasına verileceğini de eleştiren Pilli, yapılan değişikliklerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Pilli, “Bir kurumun sağlık bakanlığı üstünde karar alama yetkisi yoktur. Önerebilir ama nasıl olur da hiçbir bilgi vermeden kendi kendinize nasıl karar alırsınız, bu kabul edilemez. Bu konuyu araştırmaya başladık. Müsteşarım Başhekim ile konuştu, konuyu iyice araştıracağız” dedi.





