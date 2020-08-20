Güzelyurt halkı hastane beklerken çadır buldu

Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nin bahçesine Kızılay tarafından ‘Ateşli hastayı tetkik çadırı’ kuruldu

Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nin bahçesine Kızılay tarafından ‘Ateşli hastayı tetkik çadırı’ kuruldu‘Ateş tetkik odası’ ve ‘Ateşli hastayı tetkik çadırı’ adı altında kurulan çadırlarda öncelikle ateş ölçümü yapılacak ardından da ateşli hastanın durumu tespit edilecek.Uygulanacak tedavinin ardından hasta eğer tedaviye yanıt vermezse Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek.Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nin bahçesine kurulan ve eleştirilere neden olan çadırın ‘pandemi çadırı’ olmadığını ifade eden hastane başhekimi Doktor Zafer Hıdıroğlu, özellikle son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle bir takım önlemler alındığını ifade etti. Dr. Hıdıroğlu, hastaneye gelen ateşli hastaların tetkiklerinin daha tedbirli yapılması için bu yöntemi uyguladıklarını söyledi.Cengiz Topel Devlet Hastanesi bahçesine kurulan pandemi çadırıyla ilgili olarak hastane Başhekim Yardımcısı Şerihe Özhuy da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.Doktor Özhuy, çadırın Dünya Sağlık örgütü kılavuzunlarında belirtildiği gibi kurulduğunu ve birçok ülkede aynı yöntemin kullanılmakta olduğunu belirtti.Özhuy, "Cengiz Topel Hastanemizde iyi niyetle ve toplum için çalışan, birbirine kenetlenmiş hekimlerimiz ve sağlık personelimiz vardır... Kısıtlı imkanlarla ve tıbb-ı koruma adına "yurtdışı klavuzları" takip edip " koruyucu" tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Ali Pilli, 11 Ağustos günü Güzelyurt Hastanesi’nin yapım aşamasının 3. etap çalışmalarına başladıklarını, 4. Etap yani son etapa 2021 yılında başlayacaklarını söylemişti.