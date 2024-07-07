"Plastik kullanımı azaltılmalı.. Geri dönüşüm teşvik edilmeli"

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, plastik atıkların ve çöplerin deniz ve kıyı ekosistemlerini, biyoçeşitliliği ve kaplumbağaların yumurtlama alanlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.Yazılı açıklama yapan Şentuğ, Gazimağusa’da sahilde düzenledikleri gözlem yürüyüşünün ardından çevre kirliliği konusundaki tespitlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.Sahillere atılan plastik ve çöplerin, deniz canlılarının beslenmesini zorlaştırabileceğini, atıkların, sahil ekosistemlerindeki dengeleri bozabileceğini, habitat kaybına ve biyoçeşitlilik azalmasına neden olabileceğini kaydeden Şentuğ, kıyı ekosistemlerindeki plastik kirliliğinin, bitki örtüsünü ve balık popülasyonlarını etkileyebileceğini belirtti.Plajlarda biriken plastik ve diğer çöplerin, kaplumbağaların yumurtlama alanlarını engelleyebileceğini, yumurtalara zarar verebileceğini dile getiren Şentuğ, yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını zorlaştırabileceğini kaydetti.Şentuğ, toplumda plastik kullanımının azaltılması ve çöplerin doğru şekilde atılması konusunda farkındalık yaratılmasının önemine vurgu yaptı.Sahillerde düzenli temizlik kampanyaları yapılması ve atık yönetimi sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şentuğ, plajların ve denizlerin korunması için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.Şentuğ, plastiğin azaltılması ve geri dönüşümü teşvik eden politikalar ve uygulamaların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.