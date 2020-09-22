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Perihan Aziz'in acı günü

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Eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Perihan Aziz'in annesi Neriman Aziz hayatını kaybetti. Perihan Aziz annesinin vefatını derin bir üzüntü içinde sosyal medyadan duyurdu.

Perihan Aziz'in acı günü

Aziz annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu: "Çınarımızı kaybettik. Annem, özverinin simgesi, bu sabaha karşı melek oldu. Ne diyebilirim ki? Sözün bittiği yer Annem. Işıklar içinde huzurla uyu. Neriman Aziz Annem hep yüreğimizde yaşayacaksın."
Neriman Aziz'in cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke - Bağlıköy Kabristanlığı'na defnedildi.
 
 
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