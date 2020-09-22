Karantina otellerinde 1696 kişi konaklıyor

Ülkede bulunan 24 karantina otelinde toplam 1696 kişi konaklıyor



Ülkede bulunan 24 karantina otelinde toplam 1696 kişi konaklıyor. Bunların bir kısmı pozitif vaka, diğer kısmı ise temaslı ve misafirlerden oluşuyor.

24 otel ve yurttan en fazla doluluk ise Özok Yurtları’nda. 300 odalık yurttan 254 oda dolu durumda. Karantina otellerinde toplam 144 pozitif vaka bulunurken, 370 temaslı ve yurtdışından gelen ve karantina süreci devam eden ise 1182 misafir bulunuyor.

Boş oda sayısı da şu an için yeterli görülüyor. 24 otelde toplam 1391 oda boş bekletiliyor.



