banner583
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
16 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
70 0
 
Bitmeyen çile!
Bitmeyen çile!
23 0
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
81 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
95 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
23 0
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
74 0
banner661

PCR test kitleri bitti, herkese antijen yapıldı

banner476

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde PCR kitleri bitince, teste giden vatandaşlara antijen hızlı test yapıldı

banner666
PCR test kitleri bitti, herkese antijen yapıldı

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı. PCR testi talep edenler, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuarlara yönlendirildi.
Bazı kaynaklar, PCR test kitlerinin Pazartesi gününden bu yana bittiğini, bu nedenle herkese antijen test yapıldığını ifade ederken, Lefkoşa Fuar Alanı test merkezi sağlıkçıları bu iddiaları yalanladı.
“Dün ve bugün kısa süreli sıkıntı yaşandı ama şu an bu eksiklik giderildi, PCR test kitleri elimize ulaştı ve yapmaya başladık” denilerek, sadece antijeni pozitif çıkan ve teyit işlemine çağrılanlara PCR test yapıldığı belirtildi. 
Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerine giderek PCR yaptırmak isteyen ve özel laboratuarlara yönlendirilen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, merkezlerdeki sağlık çalışanlarının ise Antijen yaparken daha fazla zaman harcadığı, bu nedenle beklemenin daha uzun sürdüğü gözlendi
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.