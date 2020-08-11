Özyiğit: “Yenisine ihtiyaç varken, Var Olanı da Zayıflattık”

Toplumu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’da başlayan açılımla birlikte vaka sayılarının da artmaya başladığını belirterek, “Pandemi esas şimdi başlıyor” dedi.



UBP-HP Hükümetinin doğru tespit ve doğru önlemlerle süreci idare etmek yerine palyatif önlemelerle günü kurtarmaya çalıştığını kaydeden Özyiğit, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uymayan, bilim kurullarının tavsiye kararlarını göz ardı eden hükümetin yeterli denetimleri de yapmayarak tüm toplumun sağlığını riske attığını ifade etti.

“Bu anlayış umarız süreci yine kapanmaya götürmez, bizim de toplumun da en son isteyeceği şey budur” diyen Özyiğit, önlem ve denetimleri sıklaştırması gereken hükümetin tam tersine kararlar aldığını, ev karantinası uygulamasının ise tamamen denetimden yoksun olduğunu, buna uymayanların tespitinin yapılamadığını, bu şekilde de toplumun sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı.

İngiltere’nin C kategorisinden B kategorisine alındığını belirten Özyiğit, “Bu karar Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına uygun mu alındı, bilim kurulu bu yönde mi görüş belirtti” diye sordu ve yaşanan gelişmelerden ve vaka sayısının artmasından toplumun endişe duymasının gayet doğal olduğunu belirtti.

Pandemi Hastanesi ne olacak?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi Hastanesi konusunda verilen onca sözün tutulmadığını, halen net bir karar verilemediğini belirterek, “Artık toplum ile dalga geçmekten vazgeçin ve bir karar verin, bu Hastaneyi yapın” dedi.

Pandemi Hastanesi ile ilgili görevini yerine getirmeyen hükümetin ülkenin en iyi konumundaki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içindeki bazı servisleri boşaltarak işlevini de azalttığını belirten Özyiğit, “Daha iyisine ihtiyaç varken, biz var olanı da zayıflattık, bu nasıl iştir anlamak mümkün değil” dedi.

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“Özgürgün’ün istifası onaylanarak bir ayıp temizlenmelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün meclise gelmeden aylarca maaş çekmesinin meclisin ayıbı olduğunu ifade etti.

2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Özgürgün’ün dokunulmazlığının meclis tarafından kaldırılmasının ardından, Özgürgün’ün aylarca meclise gelmediğini, ancak maaş almaya devam ettiğini kaydeden Özyiğit, “Sn. Özgürgün’ün milletvekilliğinin düşürülmemesi bu meclisin ayıbıdır. O nedenle istifası hemen onaylanarak bu ayıp ortadan kaldırılmalıdır” dedi

