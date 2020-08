Sertoğlu yeni sezon ile ilgili bilgilendirdi

Hasan Sertoğlu, 2019-2020 sezonunun değerlendirmesini yaparken, 2020-2021 sezonu ile ilgili de bilgiler verdi. Hasan Sertoğlu’nun verdiği bilgilere göre “Yeni sezon 22 Ekim’de başlayacak. Transfer yasağı gelecek. Yabancı sayısı 1 olacak. U20 Ligi kuruldu. 21 yaş altı kuralı revize edildi.”

2020-2021 SEZON PLANLAMASI 17 AĞUSTOS 2020 YENİ SEZON BAŞLANGICI (2020-2021) 1.TRANSFER DÖNEMİ BAŞLANGICI 28 EYLÜL 2020 1.TRANSFER DÖNEMİ (KİRALIK/BONSERVİS) SON GÜN 16 EKİM 2020 KTFF SÜPER KUPA 22 EKİM 2020 K-PET SÜPER LİG VE K-PET 1.LİG BAŞLANGICI 2-6 KASIM 2020 BTM 1.LİG TRANSFER DÖNEMİ 14 KASIM 2020 BTM 1.LİG BAŞLANGICI 25-26 KASIM 2020 K-PET SÜPER LİG VE 1.LİG ÇARŞAMBA MAÇLARI (1) 16-17 ARALIK 2020 K-PET SÜPER LİG VE 1.LİG ÇARŞAMBA MAÇLARI (2) 29-30 ARALIK 2020 K-PET SÜPER LİG VE 1.LİG ÇARŞAMBA MAÇLARI (3) 9-10 OCAK 2021 K-PET SÜPER LİG VE 1.LİG 14.HAFTA 16-17 OCAK 2021 K-PET SÜPER LİG VE 1.LİG 1.DEVRE SONU 18 OCAK-1 ŞUBAT 2021 2.TRANSFER DÖNEMİ (ARA TRANSFER) BTM 1.LİG DAHİL 2-3 ŞUBAT 2021 KIBRIS KUPASI 1.TUR MAÇLARI 6-7 ŞUBAT 2021 K-PET SÜPER LİG, 1.LİG VE BTM 1.LİG 2.DEVRE BAŞLANGICI 3 NİSAN 2021 BTM 1.LİG 2.DEVRE SONU 10 NİSAN 2021 BTM 1.LİG PLAY-OFF FİNALİ 15-16 MAYIS 2021 K-PET SÜPER LİG VE K-PET 1.LİG 2.DEVRE SONU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2020-2021 sezonu ile ilgili olarak basın toplantısı yaptı.Sertoğlu sözlerine 2019-2020 sezonunda, bu zorlu ve olağanüstü süreçte başarılı olan kulüpleri tebrik ederek başladı. Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını ve süreci alınlarının akıyla tamamladıklarını kaydeden Sertoğlu, “Kulüplerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi ve tüm katkı koyanları tebrik ederim. Stresi ve zorlu bir süreç oldu ancak adaletli ve namuslu bir şekilde 2019-2020 sezonunu tamamladık. Bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak herkes yıprandı, kolay olmadı ancak her şey de planladığımız şekilde oldu.” diye konuştu.Yeni sezonla ilgili bilgi veren Sertoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihinde 1. Transfer Dönemi’nin başlayacağını ve 16 Ekim 2020’de Süper Kupa, 22 Ekim 2020’de de K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’in başlayacağını aktardı.Ligin normal şartlardan daha geç başlamasından dolayı ilk devrede takımların 3 kez hafta arası maç yapacağını kaydeden Sertoğlu, “Son iki sezonda transferlerle ilgili özellikle ödeme konularında ciddi sıkıntılar yaşandı. Biz de bu ödemelerle ilgili ciddi stresini yaşadık. Kulüplerin sadece maçlarını düzenlemekle kalmıyor onların problemleriyle de boğuşuyor, onlara arabuluculuk yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.KTFF Başkanı transferlerde yaşanacak sıkıntılarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun bir karar aldığını ve bundan sonra herhangi bir transfer işleminde çekin geri dönmesi durumunda, çekin geri döndüğü tarihten itibaren kulübün transfer yasağına gireceğini söyledi. Sertoğlu, “İlgili futbolcunun lisansı da o andan itibaren askıya alınacak ve ilk transfer döneminde de oyuncu eski kulübüne bedelsiz olarak geri dönecek. Bu sebeple kulüpler ayağını yorganına göre uzatsın, futbolcular antrenörler dikkatli anlaşmalar yapsın.” dedi.Hasan Sertoğlu, şahsi fikrinin kulüplerin minimum seviyede transfer yapması gerektiği olduğunu ifade ederek, “Kulüpler irade göstererek altyapıya eğilim göstermeli, bu 1 yıl içinde tüm kulüpler borçlarını azaltmalı ve bütçelerini de ciddi oranda daraltmalıdır.” dedi.KTFF Başkanı Sertoğlu, yabancı oyuncu sayısında da maddi sebeplerden dolayı bir değişikliğe gittiklerini ifade ederek, “Ömrüm futbolun içinde geçti ve futbol aşığı bir insanım. Ben de futbolsevere olarak sahada 3 kaliteli yabancıyı izlemek isterim. Ancak bizim gibi küçük bir ülkeye göre yurt dışına yabancı futbolcular için çıkan para ciddi seviyededir. Bu paranın bir müddet burada kalması ve bizim ekonomimiz içerisinde dönmesi gereklidir.” dedi.Sertoğlu açıklamasında 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig’de 1 yabancı futbolcu, 1.Lig’de de 1 Türkiye Cumhuriyeti veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcuya müsaade edileceğini ifade etti.Uzun yıllardır süren U21 Ligi’nin yeni sezonda U20 Ligi olarak oynanacağını ifade eden Sertoğlu, yine bir süredir yürürlükte olan U21 kuralının da değiştiğini söyledi. U21 kuralının, “Genç oyuncu bulundurma kriteri” adı altında yeniden düzenlendiğini ifade eden Sertoğlu, KTFF’nin açıkladığı yaş kategorilerinde en az 5 genç oyuncunun kadroda bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Sertoğlu bu futbolcularla ilgili süre kısıtlamasının ortadan kalktığını ve kadroda bulundurma kuralının geldiğini söyledi. Yine pandemi sonrası ortaya çıkan 5 oyuncu değişikliği hakkının yeni sezonda devam edeceğini aktaran Sertoğlu, “Bu sayede genç futbolcular da daha fazla şans bulacaktır.” dedi.Sertoğlu ayrıca aynı gün oynanan karşılaşmalarda genç takımdan, A takıma çıkan oyuncu sayısı kriterinin de kaldırıldığını ve bu kuralın yeni sezonda uygulanmayacağını belirtti.Ülkedeki gençliğe verilen değerin bu olmaması gerektiğini ve devletin gençlere, kulüplere, spora sahip çıkmasının bir görev olduğunu aktaran Sertoğlu, “Son iki günde yaşadıklarım beni çok üzdü. Birçok insan yıllarını, parasını ve emeğini bu futbol için, spor için harcadı. İnşallah yanılırım ancak ilerleyen süreçte sporla ilgili ciddi bir kaos bizi bekler.” dedi.Bu yılın herkes için fedakarlık yılı olması gerektiğine inandığını aktaran Sertoğlu, “Yıllardır herkes parasını aldı, kulüpler verdi, federasyon verdi. Bu sene alanların fedakarlık zamanıdır. Herkes kulübüne sahip çıkacak. 