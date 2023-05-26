Özuslu, Dev-İş'i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) milletvekili adayı olarak gösterdiği Sami Özuslu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret etti.CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Özuslu ziyarette yaptığı konuşmada, “Hasan Sarıca’dan Bayram Çelik’e, Ali Gulle’den Mehmet Seyis’e, Hasan Felek’e ve bugün Koral Aşam’a kadar Dev-İş bu ülkede emek mücadelesinin tarihinin önemli bir özetidir, parçasıdır” dedi.“Dev-İş hem yıllardır üyesi olduğum hem de çalıştığımız kurumlarla toplu iş sözleşmeleri yaptığımız sendikamızdır” ifadelerini kullanan Özuslu, 1 Mayıs denince akla gelen ilk örgütün Dev-İş olduğuna dikkat çekti.Dev-İş’in aynı zamanda adadaki iki toplum arasında da bir köprü olduğunu belirten Özuslu, “Emekçilerin-emekli emekçilerin haklarını ve Kıbrıs’ın güneyindeki haklarının mücadelesinin de bir köprüsüdür. Son derece önemli işlevleri vardır” ifadelerini kullandı. Toplumun önemli bir kesimine verilen hizmetin öneminin altını çizmek gerektiğini kaydeden Özuslu, Dev-İş’in, geçişlerin kapalı olduğu dönemde bile emekçilerin haklarına erişmesi ve haklarının savunulmasında çok büyük bir emeği olduğunu belirtti.Dev-İş eski Başkanlarından Mehmet Seyis’in kendisiyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Biz birbirimizi sokakta bulduk” yazdığını anımsatan Özuslu, “Doğrudur. Biz hep sokakta birlikteydik ve sokakta olmaya devam ediyoruz. Eylemde, toplantıda, mitingde, iki toplumlu aktivitelerde, 1 Mayıs’ta hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Yolumuz birdir ve bellidir. Bu yoldu hepimize başarılar diliyorum” dedi.-Akansoy: “Dev-İş ideolojik dünyamızın bir parçasıdır”Ziyarette Özuslu’ya eşlik eden CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da “Burası bizim ideolojik dünyamızın bir parçasıdır” dedi.Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akansoy, demokrasinin giderek daraltılmaya çalışıldığını, sendikalara yönelik baskılar olduğunu savundu ve bunları eleştirerek mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.Akansoy, “Sendikaların öne çıkacağı, hak mücadelesinin süreceği bir döneme everileceğiz hep birlikte. Bizim için önemli olan içinde bulunduğumuz zor koşulları aşabilmek için bir an önce erken seçime gitmektir” dedi.