TDP, Öğretmenler Yasa Tasarısı'nı Meclis'ten geçirme sebebini sordu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı Meclis'ten geçirme çabasının altında yatan gerçek sebebin ne olduğunu sordu.



TDP’den yapılan yazılı açıklamada, eğitimde "AKP'nin Türkiye'de yarattığı erozyonun ve gericiliğin" ülkeye getirilmek istendiği ileri sürüldü.



Milli eğitimine kendisi yön veremeyen, okullarında hangi öğretmenlerin görev alacağını dahi kendi belirleyemeyen bir toplumun yok olmaya mahkûm olduğu belirtilen açıklamada, "hükümetin ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun tek amacının ve görevinin Elçilik vasıtasıyla gelen Ankara talimatlarını yerine getirmek olduğu" savunuldu.





Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirten TDP, "Öğretmen nakilleri ve sınavlarını sürüncemede bırakarak, onlarca genç öğretmeni işsiz bırakan Çavuşoğlu idaresindeki Bakanlık, aynı anda Türkiye'den 280 öğretmenin okullarda görevlendirmek üzere adaya gelmesinin önünü açtı" dedi. Açıklamada, sadece bu örnekte bile eğitimde yapılmak istenenin aleni şekilde ortada olduğu kaydedildi.



"Havuz medyasının da desteğiyle öğretmen mücadelesini 'haksız', öğretmeni de 'çalışmak istemeyen' pozisyonda gösterme" çabası bulunduğu savunulan açıklamada, bu çabanın nafile olduğu, toplumun, binaları yıkık dökük olan, alt yapısı olmayan okulların, Türkçe bilmediği halde sınıflara doldurulan yabancı çocukların, yapılmayan oryantasyon çalışmalarının ve tamamen özele devredilmek istenen Anayasal bir hak olan kamusal eğitimin ne hale getirildiğinin farkında olduğu ve öğretmenin boyun eğmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, TDP’nin öğretmenin ve eğitim hakkı çalınmak istenen çocukların yanında olacağı kaydedildi.

