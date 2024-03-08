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Öztürkler, Kadınlar Gününü kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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Öztürkler, Kadınlar Gününü kutladı
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Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kadınlar, bulunduğu yerlere incelik, düzen ve yaşama sevinci getirirler. Kadının elinin değdiği alanlar daima gelişim ve devamlılık içerisindedir. Geçtiğimiz yıllardan bugüne üretmekten, yarınları kurmaktan asla vazgeçmeyen, bulundukları her coğrafyaya hayat veren, büyük bir özveri ve hassasiyetle her daim ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”
 
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