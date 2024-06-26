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Özersay: “Sizin hiç insafınız yok mu?”

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yolsuzluk soruşturması sonrasında reçete konusunda yeni ve pratik bir sistem konulamadığını savunarak, insanların hem ilaçlarını tedarik etmekte, hem de ceplerinden ödedikleri paraları devletten geri almakta ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

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Özersay: “Sizin hiç insafınız yok mu?”
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Sigortalıların geçmişte ilaç paralarını 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde, şimdi ise iki, üç sonra alınabildiğini kaydeden Özersay, “Sizin hiç insafınız yok mu?” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, eski sistemde sigorta reçete sayısı 30 binli rakamlardayken şimdi bunun birkaç bine düştüğünün söylendiğini ifade etti. Özersay, “Bu durumda vatandaşlar yatırımları nedeniyle hakları olan sağlık desteğini kullanamıyorlar, yani haklarından mahrum bırakılıyorlar” dedi. Özersay, yönetici konumda olanların, rakamın bu oranda düşmesinin nedenini sorgulaması gerektiğini belirtti.
Özersay, şunları kaydetti:

“Sağlık Kurulu kararıyla bir yıl boyunca belirli bir ilacı kullanması gerektiğini devletin tescil ettiği hastalar için de durum hiç farklı değildir. Bu insanlar ilaçları kendi ceplerinden kendileri satın almakta daha sonra da kimi zaman üç ay boyunca bu ilacın kendilerine geri ödenmesini beklemektedirler. Bu olacak şey midir?”
 
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