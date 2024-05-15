Öncelikli hedef, çok taraflı görüşme

BM'nin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, üçlü bir görüşme veya çok taraflı (5+1) bir görüşme yapılmasının öncelikli hedefi olduğunu belirtildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hayal kırıklığına rağmen Kıbrıs sorunundaki çabasını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.

Güney'deki Fileleftheros gazetesi, “Tatar İle Hoşnutsuzluğa Karşın Holguin Raporunda Sorumluluk Yükleme Niyetinde Değil-Israr ve Liderlere Yönelik Baskı” başlığıyla verdiği haberinde, Holguin’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddinin hayal kırıklığına neden olmasına karşın, Kıbrıs sorunundaki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu yazdı.

Holguin’in liderlere, hem aynı masaya oturmaları, hem de süreçteki kilidin açılmasına katkı sağlamaları için baskı oluşturmayı tercih ettiğini yazan gazete, ekonomi başlığının, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında Holguin’in en güçlü kartlarından biri olduğunu da belirtti.

Üçlü bir görüşme veya çok taraflı (5+1) bir görüşme yapılmasının Holguin’in ve BM'nin öncelikli hedefi olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, Holguin’in iki liderin görüşmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Holguin’in Kıbrıs’taki görüşmelerini tamamlayarak, Genel Sekretere sunacağı raporu hazırlamak üzere New York’a döneceğini yazan gazete, Holguin’in sadece liderlerden duyduklarını kaydetmekle sınırlı kalmayacağını, rapora ayrıca sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan duyduklarını da dahil etme niyetinde olduğunu belirtti.

Rum hükümet kaynakları ise Holguin’in çabalarının Türk tarafının sürekli reddine tökezleyip kaldığını savundu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sadece mevcut aşamada değil, kişisel temsilcinin atanmasına ilişkin çabaların başlamasından itibaren yapıcı tavır ortaya koyduğu ileri sürüldü. Kıbrıs Türk tarafının iki tarafın masaya oturmasında ve olası endişelerini görüşmesi önerisine olumsuz yaklaştığı iddia edildi.

Alithia gazetesi “Misyon Sonu” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına ve çıkmazın aşılmasına yol açacak iki tarafın ortak zemin bulması çabalarına ilişkin kötümser değerlendirmelerin maalesef teyit edildiğini yazdı.

Holguin’in önceki günkü temaslarına yer veren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, misyonunun sona geldiğini söyleyen Holguin, önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini dile getirdiğini belirtti.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Görevini Terk Etmeden Önce İki Lidere Baskı Yapıyor” başlığıyla verirken, Holguin’in görüşmelerini tamamlamasının ardından "topun" artık BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sahasında olduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in liderle yaptığı önceki günkü görüşmelerden sonra iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların teyit edildiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlikte ısrarcı olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi ise haberi “Maria Angela Holguin, Üçlü Görüşme ve Müzakereler İçin Baskı Yapmaktan Vazgeçmeyecek” başlığıyla verirken Holguin’in temaslarının, 2017 yılından beri çıkmaz ve Kıbrıs sorunundaki durgunluğa dair herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyduğunu yazdı.

