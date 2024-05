Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-KKTC ve Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grupları üç ülkenin ilişkilerini daha da geliştireceğini belirtti ve "Bizim birbirimizden başka dostumuz yok" mesajı verdi

Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-KKTC ve Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grupları ve beraberlerindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. Grup başkanları, üç ülkenin ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgularken, Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, "Bizim birbirimizden başka dostumuz yok" dedi.

Basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Birkaç gündür tarihi anlar yaşıyoruz” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 41’inci yılında 20 Temmuz’un 50’nci yılında olduklarına işaret etti.

Azerbaycan Devlet Başkanı’nın benim ailem Türk dünyasıdır ifadelerine işaret eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC tanınmalıdır çağrılarını da anımsattı.

TC ve Azerbaycan ile daha sıkı ilişkiler kurulması gerektiğini kaydeden Töre, sadece kültür sanatta değil iş dünyasında, enerjide, üretimde de iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise, Türk dünyası tarihine değindi.

70 yıl boyunca dünyadaki tek Türk devleti Türkiye iken sonraki yıllarda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla yeni Türk devletleri kurulduğunu belirten Feyziyev, bağımsızlık mücadelesi vermiş her Türk devletinin KKTC’nin geçtiği mücadele süreçlerinden geçtiğini anlattı, “Sizin duygularınızı yaşadığınız ıstırapları çok iyi anlıyoruz çünkü biz de bunlardan geçtik” dedi.

“Türk'ün göndere çektiği bayrak bir daha inmez” diyen Feyziyev, “Bu halk bağımsızlığın sevincini yaşamış bir halktır, bir daha bağımsızlığını terk etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Feyziyev, "Yüreklerimiz her zaman sizinle olacak, çalışmalarımız her zaman sizin menfaatinizi gözetecek" diyerek KKTC’nin daha ileri gitmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.