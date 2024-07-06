Ön izin vaadiyle 313 bin TL dolandırıcılık

Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, toplamda 313 bin TL para alan Fırat Durmuş tutuklandı



Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Haziran 2024 ayı içerisinde Ilaman Gylyjov ile internet ve Gönyeli'de yüz yüze görüştükten sonra Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, sahtekarlık ve dolandırma niyetiyle Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a 2 bin TL verdiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahısların pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, tespit edilen şahıslar hakkında araştırma yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Gönyeli ’de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Fırat Durmuş dün sabah mahkemeye çıkarıldı.Polis memuru mahkemede olguları aktardı.Polis, zanlının Haziran 2024 ayı içerisinde Ilaman Gylyjov ile internet ve Gönyeli'de yüz yüze görüştükten sonra Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, sahtekarlık ve dolandırma niyetiyle Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi.Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a 2 bin TL verdiğini açıkladı.Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahısların pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.Soruşturmanın yeni başladığını, tespit edilen şahıslar hakkında araştırma yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.