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Ombudsman Varol, 36. dönem raporunu, Töre'ye sundu

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Ombudsman Varol, 36. dönem raporunu, Töre'ye sundu
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u kabul etti. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde Varol, Başkan Töre’ye Temmuz – Aralık 2023 dönemlerini kapsayan 36. dönem raporunu sundu.

Meclis Şeref Salonu’nda yapılan kabulde konuşan Töre, Ombudsman raporlarının düzenli ve zamanında Meclis’e sunulmasından dolayı Varol’a teşekkürlerini sundu. Ombudsman kurumunun önemine değinen Töre, vatandaşın en büyük eleştirilerinden biri olan “denetimsizlik” konusunun gündemde olduğu bir dönemde Ombudsman ve Sayıştaylık kurumlarının yaptığı görevlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ombudsman İlkan Varol da kısıtlı personel ve yasal eksikliklere rağmen Ombudsmanlığın, özverili personeli ile görevini başarı ile yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

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