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Öğrencilerden Cumhuriyet Korteji

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Ellerinde KKTC ve TC bayrakları bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan Cumhuriyet Korteji, bando eşliğinde Cumhurbaşkanlığına yürüdü

Öğrencilerden Cumhuriyet Korteji
 
KKTC’nin kuruluşunun 37. yıl etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Cumhuriyet Korteji” dün saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayarak, 11.30’da Cumhurbaşkanlığı önünde tamamlandı.

Ellerinde KKTC ve TC bayrakları bulunan Öğrenci, öğretmen ile okul ve üniversite temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet korteji bando eşliğinde Cumhurbaşkanlığına yürüdü. Korteji Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından karşıladı.


Cumhurbaşkanlığında düzenlenen program Tarih Öğretmeni Sıdıka Paşa’nın konuşmasıyla başladı, öğrencilerin şiirler okumasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Göçtaş Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle program sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Davamız KKTC’yi yaşatma davasıdır” diyerek, gelecekte güvenli, müreffeh, başı dik şekilde yaşayabilmenin devlete sahip çıkmaktan geçtiğini ve bu konuda öğretmenlere ve onların yetiştirdiği öğrencilere güvendiğini belirtti.


Günlük sorunlar ve meseleler olabileceğini fakat bunların Kıbrıs Türkünü hedefinden saptırmaması gerektiğini kaydeden Tatar, dış güçlerin güdümüyle ülkenin Cumhurbaşkanını gidip Rum lider Anastasiadis’e şikâyet edecek kadar ileri gidenler bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirirken ülkeye ve devletine bağlı, doğruluktan şaşmayacak şekilde yetiştirmesinin önemine işaret etti.


Cumhurbaşkanlığı’ndaki programda, halk dansları gösterisinin ardından 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan ve Haspolat’tan başlayıp Cumhurbaşkanlığında sona eren Cumhuriyet Yol Koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi. 
 
 



 
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