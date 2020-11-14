Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde

Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu tanıtıldı. 1000 beygir gücünde ve üstü açılabilir bir Ferrari'yi kim istemez ki?





Ferrari son zamanlarda hibrit V6 motorlu yeni bir süper otomobil modeli ve buna ek olarak LaFerrari'nin devamı niteliğindeki bir model üzerinde çalışıyor. Bunun dışında firma yine son zamanlarda Portofino M ile sadece 1 adet ürettiği Omologata modelini de tanıttı. Tabii bir de üzerinde çalışmaların devam ettiği Purosangue adlı SUV modeli de unutmamak gerek.

Bugün ise Ferrari, 2019'un sonlarında tanıttığı SF90 Stradale adlı coupe gövde tipli süper otomobilinin üstü açılabilir versiyonunu tanıttı. SF90 Spider olarak adlandırılan bu yeni model, elektrikli olarak kontrol edilebilen bir hardtop (metal) tavana sahip. Bu hardtop mekanizması ilk olarak 2011 yılında California modeliyle karşımıza çıktı ve sürekli gelişimine devam etti. Bugün ise bu tavan mekanizması sadece 100 litre gibi bir alan kaplıyor.

Maranello ekibinin yoğun alüminyum kullanımı sonucunda bu tavanın ağırlığı sadece 40 kg'da da tutulabilmiş. Tavanın hareket hâlinde kontrol edilebildiği ve açılma süresi ile kapanma süresinin 14'er saniye olduğu da belirtiliyor. Ayrıca aracın arka camının da elektrikli şekilde indirilip kaldırılabildiğini de öğreniyoruz.

Ferrari, araçlarından hafiflik isteyen milyonerler için bu araçta Assetto Fiorano adlı opsiyonel bir paket de sunuyor. Bu paket aracın ağırlığını 21 kg kadar azaltıyor. Böylelikle SF90 Spider'ın ağırlık değeri 1.670 kg'da kalabiliyor. Bu da coupe versiyondan sadece 100 kg daha fazla demek oluyor.

Aracın motoru ise coupe versiyonda yani SF90 Stradale'de olduğu gibi plug-in hibrit bir ünite. Bu ünite kapsamında 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 3 adet elektrişk motoru bulunuyor ve bu motor sistemi toplamda 1000 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, maksimum hız değerinin ise 340 km/s olduğu da belirtiliyor.

SF90 Spider ile SF90 Stradale arasındaki performans farkı ise sadece 0-200 km/s hızlanmasında ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çünkü bu hızlanmayı coupe versiyon 6.7 saniyede gerçekleştirebilirken, üstü açılabilir versiyon 7.0 saniyede gerçekleştirebiliyor.





