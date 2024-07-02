Muhtaroğlu’nun “Yaseminin Gözyaşları” kitabı yayımlandı

Şair Zafer Muhtaroğlu "Yaseminin Gözyaşları" kitabını yayımladı.

Kitabıyla ilgili yazılı açıklama yapan Muhtaroğlu, yeni kitabında farklı kulvarlardaki edebi türleri harmanladığını ifade ederek, "türlerarası gezinti" olarak tanımladığı bu çalışmada 2 deneme, 1 öykü ve 18 şiir bulunduğunu söyledi.

“Yaseminin Gözyaşları”, Profesör Şevket Öznur'un sunuş yazısıyla Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları altında kitapçılarda yerini aldı.

