banner913
banner932
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin Kıbrıs'ta
7 0
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
54 0
 
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
20 yaşındaki genç, uyanık beyin ameliyatıyla şifa buldu
23 0
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
Vatandaşlıklar için AB’ye şikayet yağdı
38 0
Gençler, Kartal avladı
Gençler, Kartal avladı
91 0
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
18 0
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
48 0
banner1012
banner985

Çevre Mühendisleri Odası: “Güngör’de çıkılacak ihalede Odamızın görüşleri yer almıyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Güngör’de çıkılacak ihalede Odanın görüşlerinin yer almadığını bildirdi.

banner974
Çevre Mühendisleri Odası: “Güngör’de çıkılacak ihalede Odamızın görüşleri yer almıyor”
banner971


Oda başkanı Sibel Paralik, yazılı açıklamasında, “Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo İnkişaf Dairesi, Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İşine Ait” çıkılacak ihale ile ilgili teknik ve idari şartnamenin hazırlanması sürecine teknik katkı koymak amacıyla Çevre Mühendisleri Odası bünyesinde teknik komite kurduklarını kaydetti.
2023 yaz döneminde Maliye Para Kambiyo Biriminde düzenlenen birçok toplantıya katılım gösterdiklerini, adil ve uygulanabilir bir sonuç için yazılı ve sözlü görüşler bildirdiklerini, gönüllülük esasında teknik şartname üzerinde çalışarak yazılı dokümanlar sunduklarını anlatan Paralik, ancak 2024 Ocak ayı itibarı ile kendileriyle paylaşılan ve yakın bir zamanda yayımlanması söz konusu olan ihale dokümanlarını incelediklerinde, sunmuş oldukları yazılı görüşlere ve yazılı şartname örneğinin dikkate alınmadığını öğrendiklerini kaydetti.
Bu görüşleri aktaran Paralik, “Çevre Mühendisleri Odası katı atık yönetimi ve teknik uygulamaları konusunda en yetkin kuruluştur. Ülkemizin 30 yıllık katı atık sektörünü ve halk sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir ihale sürecinde Oda’mızın görüşlerinin ve yazılı bildirimlerinin göz ardı edilerek ve Oda’mız süreç dışında bırakılarak ihale noktasına gelinmiş olmasının sebepleri irdelenmeli ve değerlendirilmelidir. Gelinen noktada çıkılacak olan ihalenin kapsamının, teknik içeriğinin ve önerilen yönetim biçiminin uygulanabilir ve ülkemizdeki katı atık problemini çözecek noktada olduğuna inanmıyoruz. Dolayısı ile çıkılacak ihalede Odamızın görüşlerinin yer almadığını kamuoyu ile paylaşırız” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.