CTP lideri Erhürman, "Memleket elimizden gidiyor” dedi ve geçen her günün, memleketin, çocukların aleyhine çalıştığını kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gereksiz tartışmalarla vakit öldürmenin zamanı olmadığını belirterek, “Memleket elimizden gidiyor” dedi.

Erhürman, Ankara ziyaretini de değerlendirerek, yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Kontrolsüz nüfus artışına değinen Erhürman, bu sorunla, yabancı düşmanlığı konularının tartışılmaya başlandığını ifade etti. Ülkede bazı şeylerin kontrolsüz şekilde büyümeye devam ettiğini kaydeden Tufan Erhürman, üniversite sayısının kontrolsüz şekilde arttığını belirtti.

Ülke ölçeğinin, 23 üniversiteyi denetleyecek seviyede olmadığını dile getiren Erhürman, “Milli Eğitim Bakanlığı'nda kaç müfettişle 23 üniversiteyi denetleyeceksiniz?” diye sordu ve tüm sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Ülke ölçeğini dikkate alarak, kontrollü biçimde büyümenin önemine işaret eden Erhürman, “Beni en çok endişelendiren gelişme, kontrolsüz büyümedir. Bunlar, geri döndürmekte de zorlanacağınız şeylerdir. Bu ülkeyi yönetiyorum diye iddia eden arkadaşlar, geri döndürülemez zararlar da vermeye başladılar” şeklinde konuştu.

ANKARA ZİYARETİNDE DÖRT KONU BAŞLIĞI

Özgür Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olduktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs’a yaptığını anımsatan Erhürman, ekibiyle birlikte partilerini de ziyaret ettiğini söyledi. Ardından gelen davetle Ankara’ya gittiklerini ifade eden Erhürman, Ankara’da CHP’nin yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bazı gazetecilerle görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Erhürman, TOBB ile ekonominin gidişatını görüştüklerini belirterek, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptıklarını hatırlattı. Görüşmelerde dört konu başlığının olduğunu dile getiren Erhürman, “Bizim dört başlığımız vardı. Biri Kıbrıs sorunundaki gelişmelerdi. Diğeri ise Türkiye’ye gidip de giremeyen insanlarımızın sorunuydu. Mülkiyet ve Hizbullah tehditleri de diğer konu başlıklarıydı” dedi.

“DİYALOG KURMA FIRSATI YAKALADIK”

Ankara’daki görüşmeler hakkında bilgi veren CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları söyledi:

“Kendi görüşlerimizi ayrıntılı olarak paylaşma fırsatı yakaladık. Diyalog, monolog olmayan şeydir. Önemli olan karşı tarafı dinleyip anlamak ve karşı tarafın da sizi dinleyip anlamasıdır. Diyalog eksikliği vardı, bu diyaloğu kurma fırsatı yakaladık.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili neyi yanlış bulduklarını ve ne istediklerini anlatma fırsatı yakaladıklarını ifade ederek, Ankara’da gazetecilerle yaptıkları görüşmenin önemine de işaret etti.

Tufan Erhürman, “CTP olarak, KKTC’nin iç gündemini Türkiye ile konuşma tavrı içerisinde hiç olmadık. Türkiye’den bir şey talep edelim de aranje olsun yaklaşımımız da olmadı. Bizim kurduğumuz diyalog hem Türkiye’yi hem KKTC’yi ilgilendiren meseleler üzerinedir” dedi.

Mülkiyetle ilgili yaşanan krizin inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Erhürman, yükseköğretimde yaşanan sorunlardan söz etti. Tufan Erhürman, “Normal şartlarda, bu sorunlar varken ülkeyi yönetenlerin uykularının kaçması gerekir” diye konuştu.

Ülkeyi yönetenlerin, bambaşka bir alemde yaşadıklarını kaydeden Erhürman, “Ezberlenmiş cümleler sürekli tekrar ediliyor. Bu, Kıbrıs Türk halkını hiçbir yere taşımaz” dedi.

“LİYAKATSİZLİK HAF SAFHADA”

Bürokraside, bir “kalite kaybı” yaratıldığını da ifade eden Erhürman, bu sorunların nasıl giderilebileceğini sordu. Liyakatsizliğin hat safhaya vardığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Erhürman, “Belli kurumlar bürokrasisiyle tanınırdı bu ülkede... Onu da biçtiler, bitirdiler” ifadelerini kullandı.

“Gereksiz tartışmalarla vakit öldürmenin zamanı değil, memleket elimizden gidiyor” diyen Erhürman, geçen her günün, memleketin, çocukların aleyhine çalıştığını kaydetti.

