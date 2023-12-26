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Mehmetçik Büyükkonuk’tan modern tarım için önemli adım

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Mehmetçik Büyükkonuk ile Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri modern tarımsal üretimi masaya yatırdı

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Mehmetçik Büyükkonuk’tan modern tarım için önemli adım
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Kenan Seçkin’i ziyaret etti. Ziyarette, modern tarım uygulamalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Kenan Seçkin’i ziyaret ederek, tarımsal üretimi geliştirmek için bilgi alışverişinde bulundu.
Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Bölgesi’nde tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, modern tarım uygulamalarıyla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yollarıyla ilgili istişarelerde bulunulduğunu kaydetti. Tuğlu, tarımın bölge halkı için ekonomik açıdan vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, “Modern yöntemlerle, verimin üst düzeyde tutulduğu tarım uygulamaları bölge kalkınması için büyük önem taşıyor” dedi.
 
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