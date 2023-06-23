Mağusa’da ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtılacak

Gazimağusa Belediyesi ile Samtay Vakfı arasında protokolle, Suna Anne Dayanışma Mutfağı’nda ihtiyaçlı kişilere sıcak yemek hazırlanacak ve dağıtılacak

Samtay Vakfı (Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı) bünyesinde geçen yıl ihtiyaçlı kişilere yemek sağlanması için kurulan Suna Anne Dayanışma Mutfağı için işbirliği yapılması konusunda Gazimağusa Belediyesi ile Samtay Vakfı arasında bir protokol imzalandı.

Samtay Vakfı’nın kütüphanesinde düzenlenen imza töreninde Başkan Dr. Süleyman Uluçay ile Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun protokole imza koydu. Protokole göre, Samtay Vakfı ile Belediye, Suna Anne Dayanışma Mutfağı’nda ihtiyaçlı kişilere sıcak yemek hazırlanması ve dağıtılması konusunda işbirliği yapacak. Suna Anne Mutfağı’na destek olmak isteyenler Vakfın Ziraat Bankası’ndaki TR 1700 0100 0861 8936 9853 5007 numaralı hesabına bağış yapabilir.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, yapılan işbirliği ile Samtay Vakfı’nın uzun zamandır yaptığı hayır işlerinin daha da gelişmesini arzuladıklarını, Samtay Vakfı’nın çalışmaları arasında özellikle Gazimağusa için çok önemli kayıt altına alınan bilgiler olduğunu, geçmişte yapılan çalışmaların dilimize kazandırılması için yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Başkan Süleyman Uluçay, “Mağusamız’ın hanımefendisi” diye ifade ettiği Suna Atun’u rahmetle andığını söyleyerek, Suna Atun’un değerleri ile büyüyen 2 değerli evladının onun değerlerini toplumda daha çok insana yaymak için çalıştığını, bu amaçla çalışmalara devam edeceklerini, Samtay Vakfı’na işbirliği için teşekkür etti. Kurban Bayramı nedeniyle bu işbirliğinin ihtiyaç duyulan noktalarda ihtiyaçların karşılanması ve insanların yalnız olmadığını hissetmesi için halkımızdan çalışmalara destek verilmesini rica eden Uluçay, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kurbanlıklarını mutfağa bağışlayabileceğini ve vakfın üzerinden insanlara ulaştırılmasını sağlayabileceğini kaydetti.

Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun ise, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı vakfın kütüphanesinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, Samtay Vakfı’nın 2000 yılında annesi Suna Atun ile babası Ata Atun tarafından kurulmuş insan odaklı bir vakıf olduğunu söyledi. Atun, geçen sene Gazimağusa’da iaşe hazırlama ve ihtiyacı olanlarla paylaşmak üzere Suna Anne Mutfağı kurduklarını, Başkan Süleyman Uluçay’ın insan odaklı vizyonu ile bunun buluşmasının değerli olduğunu ifade etti. Atun, annesi Suna Atun’un insan odaklı yaklaşımının daha kurumsal hale gelip geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlanacağını, bu yaklaşımın Belediye sayesinde daha da büyüyeceğini belirterek, Gazimağusa Belediyesi ile Samtav Vakfı’nın işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Atun, projenin insan odaklı olmasının önemli olduğunu, insanların görüşü, milliyeti dili, dini ırkı kendileri için fark oluşturmadığını, “insan insandır” mantığı ile herkese hizmet ulaştırmanın bir hizmet olduğunu söyledi.

