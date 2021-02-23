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LTB, 10 farklı ekiple 10 bölgedeki iş yerlerine denetliyor

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LTB, denetleme faaliyetleri için yeni bir organizasyon yapısı içinde 10 farklı ekiple 10 bölgedeki iş yerlerine denetimler yapıyor

LTB, 10 farklı ekiple 10 bölgedeki iş yerlerine denetliyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kısmi açılma kararı sorasında faaliyetlerine izin verilen işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediye açıklamasına göre,  denetleme faaliyetleri için yeni bir organizasyon yapısı içinde 10 farklı ekiple 10 bölgedeki iş yerlerine denetimler yapılıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, işinde deneyimli denetim ekiplerine sahip olduklarını ifade ederek bu oluşturdukları 10 farklı ekiple ve 10 farklı bölge ayırımı ile LTB sınırlarındaki iş yerlerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini vurguladı.

10 farklı bölgeden sorumlu 10 farklı birimle geniş bir denetleme ağı oluşturduklarını dile getiren Başkan Harmancı, dünden itibaren faaliyette olan restoran, kafe, süpermarket, butik gibi yaklaşık 600 işletmeye metrekare olarak kapalı alanı ve işletme içerisindeki en çok kişi sayısını gösteren bilgilendirici afişler astıklarını belirtti.

Bu afişlerdeki metrekare-kişi oranına uygunluğu da LTB ekiplerinin denetleyeceğini ifade eden Harmancı,  aksi durumlara tanık olmaları halinde yurttaşların Alo 185 hattına bildiride bulunmasını istedi.

Kurallı hayatın ciddiye alınmasını isteyen Harmancı, işletmelerin sadece günlük kârlarını değil toplum sağlığı ve kurumsal sürdürülebilirliğini de düşünerek hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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