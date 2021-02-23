banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
15 0
Elis finallerde
Elis finallerde
27 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

Maliye Bakanı Oğuz'dan maaş müjdesi

banner476

Maaşların kesintiye uğramayacağını aktaran Maliye Bakanı Oğuz, “Ocak ayında ne maaş alındıysa aynı şekilde devam edecek. Maaşlarda da kesinti olabilirdi. Başbakan Ersan Saner bununla ilgili açıklama yapmıştı ancak dün itibari ile 2000 milyonluk kaynağın açmasıyla bu sıkıntı ortadan kalktı. Bir sorun yaşamadan maaşlarda bir kesinti yaşanmayacak” dedi

Maliye Bakanı Oğuz'dan maaş müjdesi
banner601

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı bir TV programında maaş ödemeleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını  müjdeledi!

Maaşların kesintiye uğramayacağını aktaran Maliye Bakanı Oğuz, “Ocak ayında ne maaş alındıysa aynı şekilde devam edecek. Maaşlarda da kesinti olabilirdi. Başbakan Ersan Saner bununla ilgili açıklama yapmıştı ancak dün itibari ile 2000 milyonluk kaynağın açmasıyla bu sıkıntı ortadan kalktı. Bir sorun yaşamadan maaşlarda bir kesinti yaşanmayacak” dedi.

Bakan, kamudan maaş çekenlerin dört gözle beklediği hayat pahalılığının ise maaşlara yansıtılmasının Nisan ayında başlatılacağını duyurdu.

1500 TL’LER KİŞİLERİN HESABINA YATACAK…

Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaşanan gelişmelere değinen Dursun Oğuz, muhalefetin hükümet için “Bu döneme kadar hükümet olarak ne yaptınız?” sorusuna değinerek, şu bilgileri verdi:

“Gerek 6 ay gerekse 1 yıl içerisinde yapılan destekleri hibe olarak yapıldı. Elektrikte verilen destek10 kuruştan 25 kuruşu çıkarıldı, hesaplara yatan 1500-2000 TL’ler hibe. Sosyal yardımdan maaş alan gelir seviyesi düşük olanlara ve engellere de yüzde 15 olmak şartıyla bir çalışma yapılıyor.”

“VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ”

“Hükümet olarak verdiğimiz sözlerin arkasında olacağız” diyen Oğuz, bu zamana kadar da hükümetin er ya da geç verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade etti ve “Ülkenin durumunu da göz ardı edilmemesi gerekiyor” dedi.

Tufan Erhürman’ın dün Meclis’teki “31 Aralık’ta destek ödemelerini verecektiniz neden vermediniz dedi” konuşmasını hatırlatan Maliye Bakanı, “Olan kaynağımızı verdik elimizde olanı verdik ancak kaynak bittiği için kaynak bekledik gelen kaynakla ödemelere devam ettik ve üzerimizdeki sorumluluğu kaldırdık” dedi.

Muhalefetin eleştiri hakkına sahip olduğunu ancak bir eleştiri yaparken ülkenin durumunun göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, “Tabi ki muhalefet eleştiri yapacak ancak ülkenin durumunu da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapılan siyaset ucuz siyasettir. Önümüzdeki ay ile ilgili Mali Protokol imzalanacak protokol imzalanınca Maliye aktarmak ile ilgili bir sorun olmayacak” şeklinde konuştu. (Kaynak: Gıynık Gazetesi)

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.