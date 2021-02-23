Maliye Bakanı Oğuz'dan maaş müjdesi

Maaşların kesintiye uğramayacağını aktaran Maliye Bakanı Oğuz, “Ocak ayında ne maaş alındıysa aynı şekilde devam edecek. Maaşlarda da kesinti olabilirdi. Başbakan Ersan Saner bununla ilgili açıklama yapmıştı ancak dün itibari ile 2000 milyonluk kaynağın açmasıyla bu sıkıntı ortadan kalktı. Bir sorun yaşamadan maaşlarda bir kesinti yaşanmayacak” dedi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı bir TV programında maaş ödemeleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını müjdeledi!

Maaşların kesintiye uğramayacağını aktaran Maliye Bakanı Oğuz, “Ocak ayında ne maaş alındıysa aynı şekilde devam edecek. Maaşlarda da kesinti olabilirdi. Başbakan Ersan Saner bununla ilgili açıklama yapmıştı ancak dün itibari ile 2000 milyonluk kaynağın açmasıyla bu sıkıntı ortadan kalktı. Bir sorun yaşamadan maaşlarda bir kesinti yaşanmayacak” dedi.

Bakan, kamudan maaş çekenlerin dört gözle beklediği hayat pahalılığının ise maaşlara yansıtılmasının Nisan ayında başlatılacağını duyurdu.

1500 TL’LER KİŞİLERİN HESABINA YATACAK…

Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaşanan gelişmelere değinen Dursun Oğuz, muhalefetin hükümet için “Bu döneme kadar hükümet olarak ne yaptınız?” sorusuna değinerek, şu bilgileri verdi:

“Gerek 6 ay gerekse 1 yıl içerisinde yapılan destekleri hibe olarak yapıldı. Elektrikte verilen destek10 kuruştan 25 kuruşu çıkarıldı, hesaplara yatan 1500-2000 TL’ler hibe. Sosyal yardımdan maaş alan gelir seviyesi düşük olanlara ve engellere de yüzde 15 olmak şartıyla bir çalışma yapılıyor.”

“VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ”

“Hükümet olarak verdiğimiz sözlerin arkasında olacağız” diyen Oğuz, bu zamana kadar da hükümetin er ya da geç verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade etti ve “Ülkenin durumunu da göz ardı edilmemesi gerekiyor” dedi.

Tufan Erhürman’ın dün Meclis’teki “31 Aralık’ta destek ödemelerini verecektiniz neden vermediniz dedi” konuşmasını hatırlatan Maliye Bakanı, “Olan kaynağımızı verdik elimizde olanı verdik ancak kaynak bittiği için kaynak bekledik gelen kaynakla ödemelere devam ettik ve üzerimizdeki sorumluluğu kaldırdık” dedi.

Muhalefetin eleştiri hakkına sahip olduğunu ancak bir eleştiri yaparken ülkenin durumunun göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, “Tabi ki muhalefet eleştiri yapacak ancak ülkenin durumunu da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapılan siyaset ucuz siyasettir. Önümüzdeki ay ile ilgili Mali Protokol imzalanacak protokol imzalanınca Maliye aktarmak ile ilgili bir sorun olmayacak” şeklinde konuştu. (Kaynak: Gıynık Gazetesi)